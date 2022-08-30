إحباط تهريب 10 كغم من الكريستال المخدر في جمرك جابر

تمكنت كوادر الجمارك العاملة في مركز جمرك جابر من إحباط محاولة تهريب (10) كغم من مادة الكريستال المخدر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في المركز الجمركي، بحسب ما صرّح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية اليوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، فإنه أثناء التفتيش الدقيق من قبل موظفي الجمارك للمركبة القادمة من إحدى الدول المجاورة، وجدت المضبوطات مخبأة بطريقة فنية متقنة بإحكام ضمن صفيحة حديدية داخل جسم المركبة تم إعداده خصيصًا لهذه الغاية، وعلى الفور تنظيم محضر ضبط أصولي بالمحتويات المهربة وتسليمها مع السائق إلى إدارة مكافحة المخدرات لإجراء المقتضى القانوني.

بدوره، ثمّن مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة الدور الكبير الذي يقوم به منتسبو الجمارك الأردنية بالتعاون والتنسيق المستمر مع القوات المسلحة الأردنية وكافة الأجهزة الأمنية في متابعة وتنفيذ عملياتها النوعية والتصعيد من حربها ضد مجرمي المخدرات في كل المواقع والقبض على مروجي هذه الآفة الخطرة.

وأكّد القضاة جاهزية مرتبات الجمارك وكفاءتهم العالية واستعدادهم التام وتصديهم المستمر وضبطهم العديد من قضايا المخدرات من قبل الكوادر الجمركية في مديرية مكافحة التهريب والمراكز الجمركية الحدودية في مختلف المواقع والميادين ضمن أحدث الأساليب والتقنيات المعتمدة عالميًا لإنفاذ سيادة القانون وحماية المجتمع من المواد الخطرة والفاسدة بكافة أشكالها وأنواعها وأضرارها والتصدي لكل من تسول له نفسه تهديد أمن المواطنين وسلامتهم.