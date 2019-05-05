إحباط تهريب 12 طن “سمبوسك” تالفة

الغد- تمكنت كوادر الجمارك الاردنية العاملة في مركز جمرك العمري من إحباط تهريب براد محمّل بـ(12) طن من مادة “السمبوسك”بعد أن كان قد تم إعادة تصديرها سابقاً بعد رفضها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء لعدم مطابقتها لمعايير وشروط الصحة العامة.

وتم ضبط المحتويات التي تقدّر قيمة الغرامات المترتبة عليها بحوالي (31) ألف دينار إثر جهود كبيرة ودقة متناهية من قبل كادر المعاينين في مركز جمرك العمري، حيث حاول المهرب إدخال الكمية المضبوطة من خلال استغلال التسهيلات التي تقدمها دائرة الجمارك لإنجاز المعاملات الجمركية الخاصة بالسلع والبضائع ضمن خطتها لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأشار مدير مركز جمرك العمري عقيد جمارك سالم الشلول إلى أن هذه الضبطيات تأتي نتيجة للحسّ الأمني الذي يتمتع به موظفو الجمارك واليقظة الدائمة والعمل الدؤوب لحماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين.