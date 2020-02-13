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إحباط تهريب 12 كف حشيش في الجفر

منذ 3 ساعات

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عمان– أحبطت كوادر الجمارك العاملة في مديرية مكافحة التهريب اليوم الخميس، عملية تهريب 12 كف حشيش كانت مخبئة داخل مركبة في منطقة الجفر.

وقالت دائرة الجمارك في بيان، ان الكوادر الجمركية اشتبهت بإحدى المركبات بمنطقة الجفر وعلى الفور تم ملاحقتها ومطاردتها وتفتيش المركبة ليتم ضبط المخدرات، وتنظيم محضر ضبط أصولي بالمهربات وتحويل الموضوع لمديرية إدارة مكافحة المخدرات لإجراء اللازم.

من جهة أخرى قامت الكوادر الجمركية بضبطية نوعية تضمنت إحباط تهريب 20 كيلو غرام من اللؤلؤ الزراعي،إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من لوازم الأجهزة الخلوية.

بترا

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