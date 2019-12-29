إحباط تهريب 130 ألف حبة مخدرة في معبر حدود جابر

عمّان- أحبطت إدارة مكافحة المخدرات والاجهزة الامنية والجمارك في معبر حدود جابر تهريب 130 الف حبة مخدرة، والقبض على شخصين تورطا في القضية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان اليوم الاحد: “إن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات عن محاولة احد الاشخاص تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة عبر معبر حدود جابر، حيث جرى تشكيل لجنة من الادارة والاجهزة الامنية والجمارك العاملين في المعبر لضبط المركبة المشتبه بها ومن بداخلها فور محاولتها الدخول عبر المعبر”. وأضاف: “جرى ضبط المركبة فور محاولتها دخول المملكة، وبتفتيشها عثر على 130 الف حبة مخدرة اخفيت في مخبأ سري أُعد في جسم المركبة لتلك الغاية، والقي القبض على سائق المركبة، كما جرى من خلال التحقيقات تحديد مستلم تلك الكمية من المواد المخدرة، والقاء القبض عليه بعد تحديد مكان تواجده في محافظة المفرق، وأُحيلت القضية لمدعي عام محكمة أمن الدولة”. -(بترا)