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إحباط تهريب 160 ألف حبة مخدرة

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام عدد من الاشخاص بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيداً لتهريبها الى احدى دول الجوار حيث تولى فريق تحقيق خاص من الادارة متابعة تلك المعلومات للتأكد منها وتحديد الاشخاص المتورطين وطريقة التهريب.

واضاف الناطق الاعلامي انه ومن خلال جمع المعلومات تم تحديد هوية احد الاشخاص المتورطين وموعد نقله للحبوب المخدرة بواسطة احدى مركبات الشحن حيث جرت متابعته وايقاف المركبة وضبطها والشخص المشتبه به.

وتابع الناطق الاعلامي انه بتفتيش المركبة عثر على ١٦٠ الف حبة مخدرة أُخفيت في مخبأ سري في جسم المركبة اعد لتلك الغاية، وبوشر التحقيق مع الشخص المقبوض عليه والبحث جارٍ عن شخصين آخرين تورطا في القضية.

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