إحباط تهريب 2.6 مليون حبة مخدرة داخل شحنة فاكهة في حدود جابر

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، المقدم عامر السرطاوي، إن معلومات وردت للأجهزة الامنية وكوادر ادارة مكافحة المخدرات والجمارك العاملين في معبر حدود جابر حول محاولة احد الاشخاص من جنسية عربية تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة احدى مركبات الشحن بعد اخفائها بشكل سري بحمولة المركبة من الفاكهة تمهيدا لتهريبها لاحدى دول الجوار.

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى تشكيل لجنة امنية لمتابعة تلك المعلومات حيث تم ضبط مركبة الشحن المشتبه بها فور محاولة دخولها للمملكة وسائقها من جنسية عربية، وبتفتيش مركبة الشحن التي تحمل لوحة ارقام دولة عربية عثر على ما يقارب المليونين وستمائة ألف حبة مخدرة اخفيت بطريقة سرية داخل الصناديق الخشبية التي تحوي الفاكهة وما زال التحقيق جارياً.