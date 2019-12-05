إحباط تهريب 40 حبة مخدرة وضبط 30 كغم حشيش و5 أسلحة

عمان – الغد – أحبطت إدارة مكافحة المخدرات تهريب ٤٠ الف حبة مخدرة لاحدى دول الجوار، وقالت إنها تتعامل مع عدد من قضايا ترويج المواد المخدرة وتضبط ٣٠ كغم من مادة الحشيش الصناعي في لواء الرمثا، وتضبط خمسة اسلحة نارية.

إلى ذلك، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام احد الاشخاص في محافظة المفرق بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيدا لتهريبها لاحدى دول الجوار ، حيث جرى بمتابعة تلك المعلومات والتاكد منها ضبط ٤٠ الف حبة مخدرة قبل تهريبها والقي القبض على الشخص المتورط.

وفي لواء الرمثا، جرى ضبط ٣٠ كغم من مادة الحشيش الصناعي داخل مبنى مهجور في اللواء بعد معلومات وردت حول قيام اشخاص باخفائها هناك وما زال التحقيق جارياً لتحديد المتورطين والقاء القبض عليهم .

وفي خمس قضايا منفصلة في لواء الرصيفة والعاصمة ضبطت خمسة اسلحة نارية بحوزة خمسة اشخاص وضبط بحوزة ثلاثة منهم كميات متفرقة من المواد المخدرة .

وفي قضايا الترويج تم التعامل مع عدد منها في مختلف محافظات المملكة ابرزها في احدى مناطق جنوب العاصمة حيث القي القبض على مروج للمواد المخدرة وبحوزته ٣ كفوف من مادة الحشيش وكمية من الحبوب المخدرة فيما ضبط ١ كغم من مادة الحشيش الصناعي بحوزة مروج في منطقة البقعة ، وفي محافظة عجلون القي القبض على مروج للمواد المخدرة بحقه طلبان امنيان استخدم خيمة لتخزين وترويج المواد المخدرة وضبط بحوزته كمية من مادة الحشيش الصناعي وبودرة الحشيش الصناعي .