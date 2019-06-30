إحباط تهريب 400 ألف حبة مخدرة إلى دولة مجاورة

عمان- أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة لتهريب 400 ألف حبة مخدرة إلى إحدى دول الجوار بواسطة إحدى المركبات، وألقت القبض على شخص من جنسية عربية تورط بالقضية. وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان اليوم الأحد، إن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول قيام شخص من جنسية عربية بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيداً لتهريبها عبر أحد المعابر الحدودية بواسطة مركبته إلى إحدى دول الجوار، حيث بوشرت الإجراءات لإلقاء القبض عليه وضبط كمية الحبوب المخدرة. وأضاف أنه ومن خلال متابعة ذلك الشخص جرى تحديد موعد تهريب تلك الكمية، وفور وصوله للمعبر الحدودي ألقي القبض عليه، وبتفتيش المركبة عثر على 400 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة أخفيت بطريقة سرية في جسم المركبة، والتحقيقات مستمرة.-بترا

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