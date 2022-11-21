إحباط تهريب 48 كغم من الكوكائين إلى فلسطين عبر شحنة “صحون”

موفق كمال- أحبطت إدارة مكافحة المخدرات تهريب 48 كيلوغرام من مادة الكوكائين المخدرة إلى الأراضي الفلسطينية من خلال ضبط عصابة تنقل المخدرات عبر الطرود البريدية وبعد وصولها مطار الملكة علياء الدولي يتم نقلها “ترانزيت” إلى فلسطين عبر جسر الملك حسين بواسطة شركة تخليص.

وضُبط داخل الطرود البريدية، وفق قرار محكمة التمييز التي أيدت فيه حكما لمحكمة أمن الدولة، 930 “صحنا” بين كل اثنين منها توجد قطعة كرتون صغيرة بداخلها كيس مملوء بمادة الكوكائين.

وأدين المتهم الأول بهذه القضية بالحبس بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف وغرامة 10 آلاف دينار بعد إدانته بتهمة الشروع الناقص بنقل مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك، كما أدين المتهمان (الثالث والرابع) بالاشغال الشاقة 15 عاما لكل منهما والغرامة 10 آلاف دينار، فيما تم اعلان براءة المتهم الثاني من القضية.

وأدين المتهمان الثالث والرابع بتهم نقل مادة مخدرة بقصد الاتجار ( ترانزيت) بالاشتراك مكرر مرتين، وتصدير مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك (مكرر مرتين)، واستيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك (مكرر مرتين).

ووفق قرار محكمة التمييز، فإنه تشكلت لدى محكمة أمن الدولة قناعة بأن المتهمين الثالث والرابع يعملان على استيراد وتصدير المواد المخدرة بقصد الاتجار بها لرغبتهم بالحصول على الأموال بطرق غير مشروعة وذلك عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بعد استيرادها من دولة خليجية من أشخاص لم يكشف التحقيق عن هويتهم، ولكون المتهم الثالث يرتبط بعلاقة نسب مع المتهم الأول فقد قام في بداية العام 2020 بالاتصال مع المتهم الأول وعرض عليه أن يقوم بالعمل معهم بنقل الطرود المرسلة من دولة خليجية إلى الضفة الغربية (فلسطين) والتي تحتوي على المواد المخدرة (الكوكائين) والمخبئة فيها بطريقة سرية يصعب اكتشافها.