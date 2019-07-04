إحباط تهريب 4928 “أرجيلة” إلكترونية

عمان- أحبطت كوادر الجمارك العاملة في مركز جمرك العمري وبمشاركة الاجهزة الامنية، محاولة تهريب اراجيل الكترونية ولوازمها بعدد 4928 قطعة كانت مخبأة بطريقة احترافية ضمن براد محمل باثاث منزلي قادم من احدى الدول المجاورة.

وجرى تنظيم محضر ضبط اصولي بالمضبوطات التي قدرت الغرامات الجمركية المترتبة عليها ب 35 الف دينار.

وأشار مدير مركز جمرك العمري عقيد جمارك رائد النمري، الى أنه نظرا للجهود والخبرات التي يمتلكها موظفو المركز استطاعوا ضبط المواد المهربة والتي كانت مخبأة بطريقة يصعب اكتشافها.

وأضاف في تصريح اليوم الخميس، ان موظفي المركز قاموا بتتبع المسار الجمركي للبراد ولحظة دخوله للساحة الجمركية تولدت شكوك كبيرة بوجود مواد مهربة داخل الحمولة، وبناء عليه، تم تنزيل كامل المحتويات وتفتيشها بشكل دقيق وعلى اثر ذلك تم ضبط المهربات ضمن مخابىء سرية في خزائن وطاولات خشبية حيث صممت قواطع خشبية ضمن الاثاث لغايات تهريب “الأراجيل” الالكترونية ولوازمها. من جانبه أكد مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة، مدى كفاءة واحترافية كوادر الجمارك العاملة في الدائرة، موضحاً أن هذه الجهود والإنجازات الكبيرة في مجال ضبط عمليات التهريب تأتي في ظل سعي الدائرة لحماية ودعم الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب بكافة أشكاله وانواعه موعزاً باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسهيل وتسريع حركة المسافرين والبضائع. (بترا)