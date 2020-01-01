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إحباط تهريب 73 لوحة فسيفسائية و90 كغم مواد مخدرة عبر حدود جابر

منذ ساعتين

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عمان – الغد – الأجهزة الأمنية والجمركية العاملة في معبر حدود جابر تحبط عمليتي تهريب الاولى ل 73 لوحة فسيفسائية والثانية ل 90 كغم من مادة المفيتتامين المخدرة .

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان الاجهزة الامنية والجمركية العاملة في معبر حدود جابر تمكنوا واثناء قيامهم بواجبهم من احباط عمليتي تهريب وضبط المتورطين بها .

واضاف الناطق الاعلامي انه وخلال القضية الاولى جرى ضبط ٧٣ لوحة فسيفساء يعتقد أنها أثرية أُخفيت في مخابئ سرية في احدى مركبات الشحن القادمة عبر المعبر الحدودي وجرى تحويل اللوحات المضبوطة لدائرة الاثار العامة لتحديد ان كانت ذات قيمة تاريخية . فيما جرى في القضية الثانية ضبط ٩٠ كغم من مادة الامفيتامين المخدرة أُخفيت بين احمال احدى مركبات الشحن الشحن القادمة للمملكة .

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