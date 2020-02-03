إحباط تهريب 9000 حبة مخدرة في عجلون

عمان-الغد- ضبطت الجمارك الأردنية العاملة في مديرية مكافحة التهريب كمية من الحبوب المخدرة يعتقد بأنها (كبتاجون) وذلك اثناء قيام احدى دوريات الجمارك بالعمل الرسمي في منطقة عجلون.

وأشار مدير مكافحة التهريب عقيد جمارك أحمد العكاليك انه اثناء قيام احدى دورياتنا العاملة في منطقة عجلون تم الاشتباه بمركبة خاصة لم تمتثل بالوقوف ولاذت بالفرار مما استدعى دوريات الجمارك بمطاردتها وفقا لقواعد الاشتباك وادى ذلك إلى ضبط كرتونة تحتوي على حبوب مخدرة قدر عددها (٩٠٠٠) حبة, وعلى الفور تم التنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات لاستلام المضبوطات والتحقيق ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه اشاد مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنه بالجهود التي تبذل لوقف مرور هذه الآفة ومنع دخولها لمجتمعنا لما تسببه من اضرار مؤكدا على التنسيق والتعاون التام مع الاجهزة الأمنية والعمل بروح الفريق الواحد لمصلحة مملكتنا الحبيبة.