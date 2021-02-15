إحباط عملية تسلل وتهريب من سورية

عمان – أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، وعلى احدى واجهاتها، محاولة تسلل شخصين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع الأشخاص داخل العمق السوري.

وأضاف المصدر، أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأكياس تحوي على مادة الكريستال، و13 كف حشيش وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

بترا