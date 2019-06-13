إحباط عملية رشوة طلبها رئيس قسم في “الأمانة” وتوقيفه 15 يوما

عمان-الغد-أحبطت وحدة عمليات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الخميس عملية رشوة طلبها رئيس قسم الرقابة في أمانة عمان / منطقة بدر من أحد المقاولين الذي تقدم بشكوى للهيئة بهذا الخصوص ، قامت الوحدة بضبطه متلبسًا بقبض قيمة الرشوة .

مصدر مسؤول في الهيئة قال أن الرشوة طُلبت مقابل أن يغض موظف الامانة الطرف عن المخالفات المرتكبة في مبنىً شيده المقاول .

وعلى صعيد ٍ متصل قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف المرتشي 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بتهمة جناية الرشوة .

وناشد المصدر المواطنين كافة ابلاغها باي وسيلة يرونها مناسبة عند تعرضهم لطلب رشوة مقابل خدمة ينشدونها ، كما ناشد موظفي اجهزة الدولة بإبلاغها عندما تُعرض على أي احد منهم رشوة ولو كانت على شكل هدية .

ويذكر ان مدعي عام النزاهة كان أوقف ثلاثة من موظفي وزارة الصناعة من مراقبي الأسواق كانت الوزارة إحالتهم للهيئة تقاضوا رشى من عدد من اصحاب المحال التجارية .