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إحباط محاولة تسلل على الواجهة الشمالية

منذ ساعتين

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عمان- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية أمس السبت على إحدى واجهاتها، محاولة تسلل شخص من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية.
وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة.
وأضاف المصدر، ان القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب بهدف حماية المواطن وأمن الحدود للمملكة الأردنية الهاشمية. -(بترا)

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