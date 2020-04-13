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إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سورية

منذ 33 دقيقة

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عمان- الغد- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت أمس على احدى واجهاتها، محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال المصدر إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وبعد تفتيشه ضبط 4594 ألف حبة باليريكا و3599 حبة قابالاير، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات الأمنية المختصة.

وأضاف المصدر أن المنطقة العسكرية الشمالية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل وتهريب من أجل حماية المواطن وأمن حدود المملكة.

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