إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سورية

عمان- احبطت المنطقة العسكرية الشمالية وبناءً على معلومات استخبارية سابقة، وبالتنسيق مع مديرية مكافحة التهريب في دائرة الجمارك العامة وإدارة مكافحة المخدرات خلال الساعات الــــ48 الماضية، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إنها طبقت قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة، ضبط 746 الف حبة من مادة الكبتاجون المخدر و29529 حبة من مادة جاليكا المخدرة و 14800حبة من مادة الباليريكا المخدرة و 1678 حبة من مادة الاريكا المخدرة و 159 حبة من مادة جابالير المخدرة، وجرى تحويلها إلى الجهات المختصة.

وبين المصدر أن المنطقة العسكرية الشمالية تعاملت خلال الساعات الــــ72 الماضية مع ثلاث محاولات تسلل وتهريب وتمكنت من احباطها جميعاً، مشيرا إلى أن القوات المسلحة جاهزة وعلى مدار الساعة للتعامل بكل قوة وحزم مع أية عملية تسلل أو محاولة تهريب والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الوطني.

بترا