إحباط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة عند معبر جابر الحدودي

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية، وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وادارة مكافحة المخدرات والجمارك الأردنية أحبطت، أمس الأربعاء، في معبر حدود جابر محاولة تسلل وتهريب كمية من المواد المخدرة.

وبين المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع المتسللين، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط (600) ألف حبة مخدرة، وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.