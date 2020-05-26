آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة من الأراضي السورية إلى الأردنية

منذ 32 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية وعلى إحدى واجهاتها، محاولة تهريب مواد مخدرة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 140 كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات الأمنية المختصة.
وأضاف المصدر، ان القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي, ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل وتهريب من أجل حماية المواطن وأمن حدود المملكة الأردنية الهاشمية.-(بترا)

مقالات ذات صلة

وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود

الداوود: لمسنا التزاماً بالإجراءات خلال أول أيام عودة موظفي القطاع العام للعمل

منذ 34 دقيقة
العلم الأردني يرفرف في سماء عمان -

عبيدات: الوضع الوبائي في المملكة يسمح بفتح المزيد من القطاعات

منذ 38 دقيقة
شيكات

“المركزي”: عودة العمل بتعليمات التعامل مع الشيكات المعادة

منذ ساعة واحدة

78 وفاة و 379 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock