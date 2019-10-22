إحباط محاولة لإعداد زيت زيتون مغشوش بكمية كبيرة

عمّان– تمكنت كوادر الرقابة والتفتيش للمؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة – الامن العام من ضبط 2400 لتر زيت نباتي في منطقة جنوب عمان أثناء نقلها في سيارة شحن لا تحمل لوحة أرقام، وكمية الزيت لا تحمل أي معلومات ومنقولة في ظروف صحية سيئة في خزانات غير معدة لنقل المواد الغذائية.

واشارت المؤسسة في بيان، اليوم الثلاثاء، الى انه وبعد التحقيق مع سائق السيارة تبين أن هذه الكمية كانت متجهة لإحدى المحافظات ليتم خلط هذا الزيت بزيت زيتون واضافة الصبغات الكيماوية لتغيير لون الزيت ورائحته وبيعه على انه زيت زيتون.

واضافت، ان كوادر الرقابة قامت بإتلاف كامل الكمية حسب الأصول وحجز المركبة من قبل الأمن العام وايداع السائق لدى الادعاء العام ليصار الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وربطه بكفالة مالية لعدم تكرار ذلك حسب قانون الغذاء والقوانين السارية المفعول.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى عدم شراء الزيت من مصادر غير موثوقة خصوصا ما يتم نشره عبر رسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية غير الرسمية، واتباع ارشادات المؤسسة العامة للغذاء والدواء والتي تم اطلاقها تحت حملة بعنوان (افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك)، علما أن الفحص مجاني بجميع انحاء المملكة وعلى مدار الساعة عبر أرقام المؤسسة التي اعدت لهذه الغاية رقم واتس اب :0795632000.

(بترا)