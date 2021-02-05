إحباط محاولتي تسلل وتهريب مخدرات من سورية

عمان- الغد-أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، اليوم الجمعة، وعلى إحدى واجهاتها، محاولتي تسلل مجموعة من الأشخاص وتهريب كميات من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري.

وأضاف المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط (1060) كف حشيش و (214) الف حبة كبتاجون وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الاردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل حماية المواطن وأمن الحدود للمملكة الأردنية الهاشمية.