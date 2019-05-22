إحتراف بهاء ينتظر القرار الرسمي من إدارة الوحدات

عمان – الغد – بين الناطق الرسمي لنادي الوحدات وليد السعودي أن مهاجم الفريق الأول والمنتخب الوطني (هداف الدوري) بهاء فيصل تلقى عرضا رسميا من أحد الأندية القطرية، يتجه للاحتراف بهدف تأمين مستقبله، وهذا حق من حقوقه المشروعة، مبينا أن النادي يعرف قيمة اللاعب الفنية وتأثيره، ومع هذا سنحاول تأمين البديل بذات الكفاءة في المرحلة المقبلة لتعويض خروج اللاعب الخلوق للاحتراف.

وأكد السعودي أن مجلس إدارة الوحدات لن يقف عائقا وسيدعم اللاعب بكل ما أوتي من قوة فقد قدم بهاء الكثير للنادي خلال الموسم الحالي في المنافسات المحلية والاسيوية، لكننا سنحاول في مجلس الإدارة الوصول إلى صيغة توافقية مع النادي المقدم للعقد بهدف رفع القيمة المالية للعرض ان امكن خاصة أن بهاء يستحق مبلغا ماليا أعلى حتى تكون الاستفادة للنادي واللاعب أفضل مما هو مقدم في الوقت الحالي.

ونوه السعودي إلى ان وكشف السعودي ان المادة 18 في العقد الموقع بين النادي واللاعب تنص على:( ان يلتزم الطرف الأول (نادي الوحدات) بالسماح بانتقال الطرف الثاني (اللاعب) إلى أي نادي خارج المملكة الأردنية الهاشمية خلال فترة سريان العقد مقابل ان يقوم الطرف الثاني بدفع للطرف الأول ما قيمته ٤٠% من قيمة العقد الخارجي شريطة أن لا تقل قيمة العقد عن 200000 دولار للموسم الكروي).