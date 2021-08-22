إصابة شخص إثر تدهور صهريج واشتعاله على الطريق الصحراوي (صور)

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الدفاع المدني في مديرية دفاع مدني الطريق الصحراوي تعاملت صباح اليوم مع حادث تدهور صهريج محمل بمادة الديزل تقدر حمولتة بـ ( ١٦ ) طنا بمنطقة مثلث الابيض / الطريق الصحراوي، مما ادى إلى اشتعال الصهريج بالكامل نتج عنه اصابة شخص بجروح ورضوض في مختلف انحاء الجسم حيث عملت فرق الإطفاء على اخماد الحريق والسيطرة علية بالكامل بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله الى مستشفى الكرك الحكومي لتلقي العلاج اللازم،هذا وقد تم فتح تحقيق مروري في الحادث.

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