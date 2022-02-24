إحداها معالجة تساقط الشعر.. إليك أبرز فوائد الثوم

عمان- سؤال يتبادر للكثيرين، وهو .. هل فرك الثوم ينبت الشعر؟

يمكن أن يؤثر تساقط الشعر على فروة الرأس، ويمكن أن يكون مؤقتاً أو دائماً. يمكن أن يكون نتيجة الوراثة أو التغيرات الهرمونية أو الحالات الطبية أو جزء طبيعي من الشيخوخة. وتعاني غالبية النساء من تساقط الشعر، وقد يصل إلى حد ظهور فراغات في الشعر تفسد المظهر العام، وتشعر المرأة بعدم الرضا. وتفضل بعض النساء ترك تساقط شعرهن يأخذ مجراه دون علاج ودون إخفائه. وقد تغطيه الأخريات بتصفيفات الشعر أو القبعات أو الأوشحة. وما تزال بعضهن الآخر تختار أحد العلاجات المتاحة لمنع المزيد من تساقط الشعر أو استعادة النمو من خلال استخدام الثوم.

فوائد الثوم ووصفاته الرائعة التي تعمل على تكثيف الشعر، والقضاء على التساقط، والحصول على شعر لامع وقوي. الثوم مفيد جدا للصحة بشكل عام وللشعر أيضا، فأغلب المستحضرات التي تستخدم للشعر، لتقويته وتغذيته يكون أحد مكونات الثوم موجودة فيها.

الثوم.. حبة صغيرة وكريهة الرائحة ولكنها مليئة بالفوائد. ومن فوائد الثوم للشعر:

• يعتبر الثوم من المضادات الحيوية التي تحارب البكتيريا والجراثيم العالقة في فروة الرأس والتي عادة ما تنتج عن رواسب مستحضرات العناية بالشعر.

• يضفي الثوم لمعاناً لافتاً على الشعر لقدرته على الترطيب.

• يساهم في تطويل الشعر لاحتوائه على عناصر مغذية للجذور، كالفوسفور، الكالسيوم، المنغنيز والنحاس.

• ينشط الدورة الدموية إلى فروة الرأس، فيمدها بالأكسجين، ما يساعد على إنبات الشعر في الفراغات، وكذلك في إطالة وتكثيف الشعر.

• الثوم علاج طبيعي أيضاً لأطراف الشعر المتقصفة.

كيفية التخلص من رائحة الثوم على الشعر:

واحد من أهم استخدامات الثوم هو فركه في فروة الرأس، ولكن ما أهمية هذه الطريقة؟

تعد فروة الرأس موطنًا لعدد من البكتيريا التي يمكن أن تسبب التهابات وتساقط الشعر. ويحتوي الثوم على مركب يسمى “الأليسين” الذي يقضي على مجموعة واسعة من أنواع البكتيريا ويقضي على أي عدوى فطرية، وبالتالي يقوي بصيلات الشعر.

يحتوي الثوم أيضًا على النحاس الذي يعزز نمو الشعر، يحتوي الثوم كذلك، على مادة السيلينيوم التي تسرع عملية نمو الشعر وتقتل الجذور الحرة الضارة.

ثلاث طرق مفيدة لاستخدام الثوم في الحصول على شعر أطول وأكثر كثافة:

1 – ماسك الثوم مع البصل

يعتبر الثوم والبصل علاجًا قديمًا لتساقط الشعر. المكونان يقويان بصيلات الشعر ويمنعان تساقط الشعر.

ابشري وصفي 2 بصلة، و4-5 فصوص من الثوم واستخرجي العصير. ثم ضعيه على الشعر ودلكيه جيدًا في فروة الرأس. اتركي الخليط لمدة 10 دقائق ثم اغسلي الشعر بالشامبو.

2 – الثوم والعسل

يوفر السيلينيوم الموجود في الثوم فيتامين e للشعر الذي يمنع التكسر وتساقط الشعر ويساعد على إعادة نمو الشعر من ناحية أخرى، يحبس العسل الرطوبة ويرطب الشعر.

الطريقة:

افرمي حوالي 8 فصوص من الثوم واخلطيها مع 2 ملاعق كبيرة من العسل لتحضير الماسك. ضعيه على الشعر واتركيه لمدة 20 دقيقة. يغسل ويكرر مرتين في الأسبوع.

3 – التدليك بالثوم وزيت جوز الهند

يساعد هذان المكونان القويان في تعزيز نمو الشعر، والقضاء على القشرة وتغذية الشعر.

الطريقة:

افرمي 5-6 فصوص من الثوم واخلطيها بزيت جوز الهند الدافئ. ودلكي المزيج على رأسك لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى يتسرب الزيت إلى فروة الرأس. اغسلي الشعر بشامبو خفيف ثم البلسم.

4 – زيت الثوم

استخدمي حوالي 6-7 فصوص من الثوم وزيت (جوز الهند، اللوز، الزيتون، وأي شيء يناسب شعركِ). قشري الثوم واهرسيه للحصول على عجينة. ضعي الزيت في قدر وسخنيه على نار متوسطة . أضيفي الثوم المهروس إليه وانتظري حتى تلاحظي تشكل فقاعات صغيرة حول الثوم. يجب أن يكون هذا في حوالي 4 دقائق. ثم بردي الخليط واتركيه يصل لدرجة حرارة الغرفة. قومي بتصفيته وسيصبح زيت الثوم جاهزًا للاستخدام. يمكن استخدامه مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

تجربة فرك الشعر بالثوم

رائحة الثوم غير محتملة والكثيرين يحجبون عن استعماله بسبب رائحة الثوم النفاذة، لكن مع بعض الخطوات التي تلي العملية، يمكن التخلص من رائحته بمكونات طبيعية، كالزبادي، القهوة المعدة أو بمسحوق القرنفل، وترقب فوائده تدريجياً.

كيفية فرك الشعر بالثوم

أي طريقة من الطريقتين الآتيتين، يمكن اتباعها، وفق ما يتسنى للمرأة التي تود ملء الفراغات في فروة الرأس أو علاج تساقط الشعر، فالطريقة الأولى سهلة للغاية، وتتمثل بالآتي:

1-الطريقة الأولى لفرك الشعر بالثوم

ترتكز على استخدام الثوم منفرداً، دون إضافة أي من المكونات الأخرى.

• يقسم فص الثوم إلى جزئين، وتفرك فروة الرأس لدقائق عدة فقط.

• يترك لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق، ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الخفيف.

2 -أما الطريقة الثانية، فهي طريقة سهلة، لا تستغرق الكثير من الوقت لإعدادها، تحتاج إلى:

• كمية من فصوص الثوم.

• قطعة من جذر الزنجبيل الطازج.

• وملعقة أو أكثر من زيت الزيتون.

• يوضع الثوم والزنجبيل في الخلاط الكهربائي، ثم يضاف زيت الزيتون للحصول على معجون كريمي وكثيف القوام خال من أي قطع مهما كانت صغيرة الحجم.

• يوزع الخليط على فروة الرأس أو على مناطق الفراغات قبل الخلود إلى النوم.

• تفرك فروة الرأس لبضع دقائق، ثم يغطى الشعر بقبعة الاستحمام النايلون.

• يترك طوال الليل، ثم في الصباح، يغسل الشعر كالمعتاد بالمياه الدافئة والشامبو الخفيف.

ولكن تجدر الإشارة إلى ضرورة اختبار حساسية فروة الرأس تجاه الثوم، وذلك من خلال وضع كمية قليلة من معجون الثوم على مسافة صغيرة من فروة الرأس، ومراقبتها لمدة 24 ساعة، فإذا ما لوحظ أي احمرار أو شعور بحكة، ينصح بعدم استخدامه، خوفاً من تهيج الجلد.

الصيدلي إبراهيم علي أبورمان

وزارة الصحة