إحداهن على يد ابنها.. قتل 3 نساء خلال يومين

طلال غنيمات

عمان– شهدت العاصمة، خلال اليومين الماضيين، 3 جرائم قتل بشعة ضحاياها نساء، كان آخرها مقتل سيدة خمسينية على يد ابنها الذي يحمل جنسية عربية، فيما لقيت مواطنة حتفها عندما تعرضت وزوجها وطفلهما لحادث، بينما لاذ السائق بالفرار من المكان.

وفي التفاصيل، كشف العاملون في إدارة البحث الجنائي عن ملابسات مقتل “الخمسينية” والقبض على ابنها من جنسية عربية الذي “اعترف بقتلها”.

وقالت مديرية الامن العام “إن بلاغا ورد فجر أمس لمديرية شرطة وسط عمان بالعثور على جثة لخمسينية داخل منزلها في منطقة جبل اللويبدة، إذ تبين بالكشف على الجثة وجود شبهة جنائية بوفاتها، حيث شكل فريق تحقيقي”.

وأضافت أن فريق التحقيق ومن خلال ما قام به من جمع للمعلومات والادلة تمكن من الاشتباه بابن المغدورة (من جنسية عربية)، وألقي القبض عليه، وبالتحقيق معه “اعترف بقيامه على إثر خلاف مع والدته داخل المنزل بخنقها بواسطة يديه ومغادرة المكان”، فيما قرر المدعي العام توقيفه 15 يوماً على ذمة التحقيق، عن تهمة “القتل العمد”.

وصباح يوم أمس، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقتل سيدة من جنسية عربية في العقد الثامن من عمرها، داخل منزلها في منطقة جبل عمان، حيث تم القبض على مشتبه بها على علاقة بالمغدورة، واعترفت بـ”ارتكابها الجريمة”، حسب بيان لـ”الأمن العام”.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية، أول من أمس، من القبض على شخص “قتل طليقته الجمعة الماضية، وأبلغ عن انتحارها بإطلاقها النار على نفسها أثناء وجوده برفقتها داخل منزلها في منطقة الدوار الخامس بعمان”.

لكن وبعد الكشف على الجثة ونتائج المختبر الجنائي، تولدت لدى فريق التحقيق قناعة، بأن الضحية لم تقدم على الانتحار، فتم الاشتباه بطليقها الذي اعترف خلال التحقيق بأنه من “أطلق النار عليها، وقام بوضع السلاح بيدها ليوهم المحققين بأنها أقدمت على الانتحار”.

سيدة أخرى فقدت حياتها صباح الجمعة الماضية، عندما تعرضت وزوجها وطفلهما، لحادث دهس في جنوب عمان، ولاذ السائق بالفرار من المكان، وغادر المملكة على الفور إلى دولة مجاورة عبر إحدى الرحلات الجوية، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من استعادته بالتنسيق مع إدارة الشرطة العربية والدولية “الإنتربول”، وعبر نفس الطائرة التي غادر بها.

إلى ذلك، وضمن الحوادث الأمنية، أقدم مجهولون، أمس، على إطلاق نار صوب عدد من كاميرات مراقبة السرعة في محافظة مادبا لتعطيلها، حيث تحقق الأجهزة الأمنية في الحادثة لتحديد هوية الفاعلين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وفي محافظة الزرقاء، ضبطت الأجهزة الأمنية، أول من أمس، شخصين من جنسية عربية استخدما مزرعة لذبح المواشي من دون ترخيص قانوني، وبعيدا عن الرقابة الصحية.