إحراق مبكر

يديعوت أحرونوت

اليكس فيشمان 19/6/2020

في الاسبوع المقبل سيبدأ هذا. فحسب الفهم السائد في جهاز الأمن، سيحاول أبو مازن أن يخرج الجماهير إلى الشوارع منذ الآن. وهو لن ينتظر الأول من تموز أو الاعلان الإسرائيلي الرسمي عن الضم. والى جانب المعركة الدبلوماسية سيخرج الى حرب على الوعي ووجه تعليماته منذ الآن لرجاله بان يخرجوا الى الشارع مظاهرات “مهندسة”. بمعنى، مظاهرات يقرر فيها الحكم في رام الله مستوى لهيبها. في قلب كل مظاهرة كهذه سيتواجد رجال فتح المنظمون في أطر مثل التنظيم أو لجان مثل “الدفاع عن القرى” على أمل ان تنضم اليهم جموع أوسع.

في إسرائيل يتابعون منذ زمن ما الاستعدادات التي تقوم بها السلطة للضم. وعين أبو مازن مسؤولين لإدارة أعمال الاخلال بالنظام ووجههم لبناء خطة لاشعال احتجاج شعبي تحت السيطرة. وتقوم الخطة على اساس قوات موالية توجد في كل واحدة من محافظات السلطة الـ 12. والفكرة هي اخراج الجماهير الى نقاط الاحتكاك الدائمة مع الجيش الإسرائيلي، اغلاق الطرق وخلق صور من الغضب الشعبي تبث على كل الشاشات – من السعودية وحتى واشنطن. إذ ان الاشتعال في الضفة من شأنه ان يؤدي الى اضطرابات في أوساط الاخوان المسلمين وفي الشارع الفلسطيني.

أما الجيش الإسرائيلي، فلا يعتزم حاليا ان يلعب في خدمة السلطة. والتعليمات هي عدم تغيير مشهد القوات في الميدان مما يعني انه لا توجد تعزيزات للقوات. وعلى أي حال يوجد في الضفة اكثر من عشر كتائب مهمتها حماية المحاور والمستوطنات. صورة طفل فلسطيني يتسلق على مركبة ستكون هدية للفلسطينيين. وهي ستصبح ايقونة، صورة انتصار في الرأي العام. لقد سبق أن كنا في مثل هذا الفيلم في كل واحدة من الانتفاضات السابقة.

يبدو أن الجيش لن يدخل تعزيزات مكثفة للقوات حتى اللحظة الأخيرة، إذ ان قدرته على تحريك القوات لمواجهة الاضطرابات التي ليست ارهابا هي موضوع ساعات قليلة. وكل تحريك زائد للقوات سيشوش خطة تدريبات الجيش النظامي وتغير انتشار القوات في الساحات الاخرى. وحتى لو تطلب الامر تجنيد مكثف، بما في ذلك الاحتياط، لقطع المحافظات الفلسطينية الواحدة عن الاخرى وفرض الاغلاق وحظر التجول، فالجدول الزمني ليس اكثر من بضعة ايام.

في إسرائيل يقدرون بانه حتى لو لم يعلن عن الضم، فان لابو مازن مصلحة واضحة في أن تستمر الاضطرابات حتى الانتخابات في الولايات المتحدة كي يبث لإسرائيل بانه ليس مجديا لها تنفيذ الضم. واذا ما انتخب جو بايدن، فكل شيء سيتغير على أي حال.

أبو مازن ليس عرفات. وهو لا يقترب من قدرة وصورة أبو الأمة الفلسطينية. فقيادة احتجاج الشارع ضد الضم هو تحد هائل من ناحيته. وقد وجد صعوبة في تحقيق اجماع للخطوة حتى في قيادة السلطة. فمسؤولون مثل حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية، وبقدر ما ماجد فرج، رئيس المخابرات العامة والشخصية الامنية المركزية الى جانب رئيس السلطة، لا يريدون المواجهة مع إسرائيل ويفضلون استئناف التنسيق الامني. كما أنه لم ينجح في تجنيد حماس والجهاد الاسلامي الى جانبه.

الاكثر اقلاقا من ناحية ابو مازن – هو أن الشارع ليس معه. فمن استطلاعات داخلية واحاديث مع محافل امنية إسرائيلية تفحص الامزجة في المناطق تظهر صورة واضحة: الجمهور الفلسطيني لا يثق بابو مازن ولا يعول عليه في ان يواظب في هذا الكفاح، وبالتالي بانه لن يسارع للمخاطرة بحياته. والخطاب في الشبكات الاجتماعية في الضفة عني هذا الاسبوع اساسا بعدم دفع السلطة الرواتب لـ 200 الف من موظفيها عن شهر أيار. ولكن في نفس الوقت اشترت لموظفيها الكبار 200 سيارة فاخرة من إنتاج لاند روفر.

وحتى خطابات أبو مازن الملتهبة عن موت فكرة الدولتين للشعبين لا توقظ الشارع الفلسطيني للانتفاض. نسبة معينة من الجمهور الفلسطيني يئس منذ الآن من خيار الدولة المستقلة ويؤيد صيغة الدولة الواحدة للشعبين. ما يمكنه مع ذلك أن يخرجهم الى الشارع هو إما العنصر الديني – مثل الاستفزاز في الحرم، أو الازمة الاقتصادية الحادة. وبالفعل، خلق أبو مازن منذ الآن، عند عمد، أزمة اقتصادية عسيرة ستشجع الناس على الخروج الى الشوارع. فتخليه عن استردادات الضرائب من إسرائيل وعن القرض الذي عرضته عليه إسرائيل تركه مع صندوق تبلغ مداخيله 250 مليون شيكل في الشهر. من اجل أن يدفع الرواتب يحتاج الى ثلاثة اضعافه.

وليس اقل أهمية: من أجل تحريك الجماهير، هناك حاجة الى شعار قوي. ولهذا فان السلطة تسير هذه المرة نحو عنوان عاطفي، جارف: “سلب الاراضي”. فليس فقط لن تكون دولة فلسطينية، بل ان إسرائيل تواصل سلب اراضينا من خلال خطة الضم. وليس زحفا، وليس خطوة إثر اخرى بل بشكل استعراضي وجارف. نُزع القناع عن وجه إسرائيل. يريدون كل اراضينا.

بخلاف حكومة إسرائيل، فان السلطة الفلسطينية بحثت بالفعل في معاني الضم. ففي السبت الماضي مثلا، جرى بحث بين وزراء الزراعة، العدل والعمل عن آثار ضم الغور. والمعطيات التي عرضت هناك قضت بان الخطوة ستتسبب بفقدان 7 في المائة من الناتج القومي الخام الفلسطيني، ولا سيما في فروع الزراعة والسياحة. هذا ايضا هو جزء من رواية ضم يساوي السلب.

من ناحية أبو مازن كل ضم لارض ما، ولا يهم حجمها، معناه فشل شخصي له وانهيار لمشروع حياته. لقد فهم منذ زمن ما ان الدولة الفلسطينية لن تقوم في ورديته، ولكن كان وضع راهن، كان أمل في أن تحل المواضيع الاساسية للمفاوضات، كان عقد غير مكتوب بان تغض إسرائيل النظر عن مظاهر سيادة السلطة في الضفة والسلطة من جانبها توفر الامن لإسرائيل، وأن في موعد ما في المستقبل سيجري الحديث عن دولة فلسطينية ايضا.

ولكن نتنياهو خرق العقد. الضم هو خطوة احادية الجانب تشطب خيار المفاوضات. ابو مازن بقي بلا ذخيرة كافية ولم يتبقَ له غير الكفاح في سبيل مكانته وإرثه. يدير رئيس السلطة الفلسطينية الآن معركة صد كي يتمكن من القول: فعلت كل شيء كي أمنع الضم.