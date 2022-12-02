إحصائيات رسمية: الحرب في أوكرانيا تُضاعف أعداد المهاجرين لـ”إسرائيل”

أظهرت إحصائيات رسمية إسرائيلية تضاعف أعداد المهاجرين اليهود إلى الكيان خلال العام الجاري في ظل تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ووفقًا لمعطيات، ترجمتها وكالة “صفا”؛ وصل عدد المهاجرين هذا العام إلى نحو 70 ألفًا، وهو ضعف عدد المهاجرين العام الماضي.

كما وصل غالبية المهاجرين من دول الاتحاد السوفييتي السابق كتأثير مباشر للحرب الدائرة هناك منذ الربيع والرغبة الإسرائيلية في استغلال ما يجري سعيًا لجلب أكبر عدد من يهود البلدين المتناحرين إلى الكيان.

وبينت المعطيات أن 54% من مهاجري هذا العام قدموا من روسيا، بينما وصل 21% من أوكرانيا، 5% من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 4% من فرنسا.

وتجند 22 ألف مهاجر جديد للجيش خلال العقد الأخير منهم 15 ألف تم تصنيفهم كجنود بدون عائلات وهم من المرتزقة وعديمي النسب.

وخلال العقد الأخير، وصل الكيان 6440 طبيبٍ غالبيتهم من دول الاتحاد السوفييتي السابق، 1448 منهم أطباء أسنان، بالإضافة إلى 22400 مهندس.