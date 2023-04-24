إحصائية عالمية جديدة: المواطن الأردني يحتاج لأن يعمل 134 عاما و 8 أشهر حتى يجمع مليون دولار

يعمل الناس لعقود من الزمن وغالبا لا يفكرون في حجم الأموال التي جمعوها خلال سنوات العمل، أعد محللون دراسة قدرت عدد السنوات التي سيستغرقها المرء لجمع مليون دولار في مختلف دول العالم

وقام محللو Picodi.com بإجراء التصنيف بناء على متوسط الراتب الشهري في كل دولة، وفيما يلي قائمة بالدول التي تصدرت التصنيف:

1. سويسرا: 14 عاما و3 أشهر

2. سنغافورة: 16 عاما و11 شهرا

3. لوكسمبورغ: 17 عاما و4 أشهر

4. الولايات المتحدة: 19 عاما و10 أشهر

5. آيسلندا: 20 عاما و11 شهرا

وشمل التصنيف 102 دولة، واحتلت روسيا المرتبة 60 في التصنيف، ويتطلب جمع مليون دولار عمل 136 عاما و10 أشهر

أما عن الدول العربية، فقد تصدرت دول الخليج، الغنية بموارد الطاقة، ترتيب الدول العربية، وجاء تصنيفها كتالي:

1. قطر: 21 عاما و3 أشهر

2. الإمارات: 23 عاما و9 أشهر

3. سلطنة عمان: 38 عاما و6 أشهر

4. الكويت: 41 عاما وشهرين

5. السعودية: 41 عاما و10 أشهر

6. أما الأردن : 134 عاما و 8 أشهر

اللافت في التقرير أن التصنيف لم يتضمن اليمن، فيما جاءت الجزائر في المرتبة 96 (312 عاما و7 أشهر) ومصر في المرتبة 101 (603 أعوام و6 أشهر).