إختباران جدّيان لـ “الصقور” أمام “الفراعنة” تحضيراً لـ “مونديال الصين”

خالد تيسير العميري

عمان – يلتقي المنتخب الوطني لكرة السلة، نظيره المنتخب المصري، في مواجهتين ودّيتين يومي الإثنين والثلاثاء 8 و 9 تموز (يوليو) الحالي، في إطار خطة إعداد “الصقور النشامى” لنهائيات كأس العالم لكرة السلة 2019 في الصين، والتي تقام خلال الفترة الممتدة من 31 آب (أغسطس) وحتى 15 أيلول (سبتمبر) المقبلين.

وتحتضن صالة الأمير الحسن في مدينة إربد عند الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين، المواجهة الأولى بين “الصقور” و”الفراعنة”، على أن يتجدد اللقاء في اليوم التالي على صالة “الأمير حمزة” بمدينة الحسين للشباب بنفس التوقيت، وهي الفرصة الحقيقية للجماهير الأردنية “اللاعب السادس” من أجل دعم المنتخب الوطني ماديا “على اعتبار أن ريع التذاكر سيذهب كنوع من الدعم للمنتخب في مونديال الصين”، فضلا عن دعم الجانب المعنوي للاعبين من خلال شحذ هممهم، لتقديم أفضل ما لديهم في “العرس العالمي”.

ويدخل “الصقور” المواجهتين تحت قيادة المدرب الأميركي جوزيف ستيبينغ “جوي” بقائمة مكوّنة من اللاعبين: مالك كنعان، فريدي ابراهيم، أمين أبو حواس، جوردان دسوقي، موسى العوضي، أحمد حمارشة، زيد عباس، يوسف أبو وزنة، زين نجداوي، محمد شاهر، أحمد عبيد، فيما يغيب عن التشكيلة، أحمد الدويري المحترف في صفوف فناربخشة التركي “بطل الدوري التركي للموسم المنقضي” وكذلك المجنس الأميركي دار تاكر المحترف بصفوف سان لورينزو “بطل الدوري الأرجنتيني للعام الثاني تواليا”، حيث من المتوقع أن ينخرط اللاعبان في تدريبات “الصقور” مع بداية شهر آب (أغسطس) المقبل.

ويتطلع المدرب الأميركي “جوي” لتحقيق الإستفادة الفنية من الإحتكاك المباشر مع منتخب أفريقي بحجم “الفراعنة”، وذلك للوقوف على مستوى اللاعبين قبل اختيار قائمة الـ 12 لاعبا التي ستُسافر إلى “بكين” لخوض غمار منافسات “المونديال” ، الذي لم تتمكن مصر من حجز أحد المقاعد الخمسة المخصصة لـ “القارة السمراء” لبلوغه.

في المقابل، إستدعى المدير الفني لـ “الفراعنة” عصام عبد الحميد 12 لاعبا لمواجهتي الأردن، حيث ضمّت القائمة التي طغى عليها عنصر الشباب بشكل كبير، اللاعبون: أحمد مهيب، أحمد عزب، أيمن المراغي، أحمد عبد الهادي، مصطفى المكاوي، عمر حسين، باسم الليثي، وليد عبد الجواد، رميح علي، عبد الفضيل عبد الجواد، بالإضافة إلى المخضرمين هيثم حلمي ورامي مرسي.

الجدير بالذكر أن منتخب “الصقور” جاء في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات: فرنسا وألمانيا والدومينيكان، خلال قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2019 والتي سُحبت في مدينة “شنجن” الصينية.

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