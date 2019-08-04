اختتام أنيق لبطولة الأردن لفروسية القفز

عمان – الغد – تقاسم الفرسان حمزة الكسواني وليان المومني وعلي أبو حمور وهيثم القصار وعبدالله الحوراني، ألقاب الفئات في بطولة الأردن لفروسية القفز عن الحواجز لعام 2019، التي نظمها الإتحاد الملكي الأردني للفروسية، وأختتمت فعالياتها على ميدان نادي الجواد العربي أول من أمس.

ونال الفارس حمزة الكسواني لقبي الفئتين (145 سم، و135 سم)، وفازت ليان المومني بلقب (125 سم)، وعلي أبو حمور بلقب (115 سم)، وهيثم القصار بلقب (105 سم)، وفاز الواعد المتميز عبدالله الحوراني بلقب (90 سم).

وفي الختام، توجت الأمين العام لاتحاد الفروسية كرستينا أبو دية، الفائزين بالنراكز الأولى، وشارك في التتويج كل من: محمود الكسواني، د.أمجد العريان، عمر العبداللات وخضر القصير.

النتائج الفنية

– فئة 145 سم، الأول: حمزة الكسواني، الثاني: محمد المومني، الثالث: بشر كيالي.

– فئة 135 سم، الأول: حمزة الكسواني، الثاني: محمد المومني، الثالث: فارس الشعلان.

– فئة 125 سم، الأول: ليان المومني، الثاني: محمد المومني، الثالث: ستفين يعقوب.

– فئة 115 سم، الأول: علي أبو حمور، الثاني: رنيم الفار، الثالث: محمد أبو حمور.

– فئة 105 سم، الأول: هيثم القصار، الثاني: رنيم الفار، الثالث: طارق العسلي.

– فئة 90 سم، الأول: عبدالله الحوراني، الثاني: منى الزيرة، الثالث: لنا عمر العبداللات.