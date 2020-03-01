إختتام البطولة التصنيفية الثانية للتنس

عمان – الغد – أقام إتحاد التنس على ملاعبه بمدينة الحسين للشباب، البطولة التصنيفية الثانية للتنس للاعبي ولاعبات التنس من مختلف الفئات العمرية، والتي جاءت في إطار أجندة إتحاد اللعبة للعام الحالي 2020، والحافلة بالعديد من البطولات المحلية، والمشاركات في البطولات الدولية خارج ألاردن.

وأدار منافسات البطولة كل من الحكمين إسحاق صيام وجميلة فؤاد، وفي الختام تم تتويج اللاعبين واللاعبات أصحاب المراكز الأولى لمختلف فئات البطولة.

أبطال الفئات

– فئة 8 سنوات، الأول: حسين فيصل، الثاني: آية صوفيا.

– فئة 9 سنوات، الأول: ياسمين بركة، الثاني: محمد سربل.

– فئة 10 سنوات، الأول: فارس سلمان، الثاني: محمد سربل.

– فئة 12 سنة “إناث”، الأول: هيجر اللوزي، الثاني: مايا العساف.

– فئة 12 سنة “ذكور”، الأول: مالك القرنة، الثاني: أمير جابر.

– فئة السيدات، الأول: آنا أبو الحاج، الثاني: رنا الوشاح.

– فئة الرجال، الأول: زيد المشيني، الثاني: عبدالرحمن سلمان.