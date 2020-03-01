آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محلية

إختتام البطولة التصنيفية الثانية للتنس

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – أقام إتحاد التنس على ملاعبه بمدينة الحسين للشباب، البطولة التصنيفية الثانية للتنس للاعبي ولاعبات التنس من مختلف الفئات العمرية، والتي جاءت في إطار أجندة إتحاد اللعبة للعام الحالي 2020، والحافلة بالعديد من البطولات المحلية، والمشاركات في البطولات الدولية خارج ألاردن.
وأدار منافسات البطولة كل من الحكمين إسحاق صيام وجميلة فؤاد، وفي الختام تم تتويج اللاعبين واللاعبات أصحاب المراكز الأولى لمختلف فئات البطولة.

أبطال الفئات
– فئة 8 سنوات، الأول: حسين فيصل، الثاني: آية صوفيا.
– فئة 9 سنوات، الأول: ياسمين بركة، الثاني: محمد سربل.
– فئة 10 سنوات، الأول: فارس سلمان، الثاني: محمد سربل.
– فئة 12 سنة “إناث”، الأول: هيجر اللوزي، الثاني: مايا العساف.
– فئة 12 سنة “ذكور”، الأول: مالك القرنة، الثاني: أمير جابر.
– فئة السيدات، الأول: آنا أبو الحاج، الثاني: رنا الوشاح.
– فئة الرجال، الأول: زيد المشيني، الثاني: عبدالرحمن سلمان.

مقالات ذات صلة

“الجواد” يبدأ التسجيل للجولة الثانية من بطولته

منذ ساعة واحدة

الفارس منصور ثالث بطولة الإمارات للقفز

منذ ساعة واحدة

العرسان يغيب عن أول 4 مباريات للفيصلي بدوري المحترفين

منذ ساعتين

برشلونة لم يخرج مهزوما من “البرنابيو” منذ 5 سنوات

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock