رياضة محلية

إختتام بطولة الاستقلال الرمضانية

منذ ساعتين

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عمان – الغد – أكد الناطق الاعلامي لوزارة الشباب عمر العزام، بأن الوزارة ستختتم عند الساعة 11 مساء يوم الخميس (بطولة الاستقلال الرمضانية التي اقامتها الوزارة ضمن مبادرة “أردن النخوة”، في ملعب نادي النصر.
وشارك في البطولة اكثر من عشرة الاف لاعب من خلال 1002 من الفرق الشعبية لخماسيات كرة القدم، ولاقت مباريات البطولة حضورا واقبالا جماهيريا كبيرا في مختلف ألوية ومحافظات المملكة.

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