إختتام بطولة عمان الدولية الثانية للتنس الأرضي للشباب والشابات

عمان – الغد – اختتمت الجمعة منافسات بطولة عمان الدولية الثانية للتنس الأرضي للشباب والشابات والتي نظمها الاتحاد الأردني للتنس بمشاركة ما يقارب الـ 50 لاعباً ولاعبة يمثلون 16 دولة وهي : تركيا ، لبنان ، قطر ، الهند ، مصر ، إيطاليا ، اليونان ، تونس ، روسيا ، الكويت ، السعودية ، قبرص ، فرنسا ، التشيك ، النمسا والأردن.

وتوج التركي أردا أزكارا بلقب فردي الشباب في أعقاب فوزه في المباراة النهائية على المصري كريم إبراهيم بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-4، 6-2.

كما حققت اللاعبة التركية “سيمرا” لقب الشابات بعد فوزها في المباراة النهائية على اللاعبة المصرية ماريا شارل بمجموعتين دون رد بواقع 6-4، 6-2.

كما فاز الثنائي القبرصي بافلوس بارسون وفاتوس بلقب زوجي الشباب بعد فوزهما في المباراة النهائية على التركيان أردا أزكارا وعمر غور بمجموعتين دون مقابل.