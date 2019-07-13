إختتام تصفية الفروسية المؤهلة لبطولة العالم للأطفال

عمان – الغد – أختتمت اليوم السبت، على ميدان نادي الجواد العربي، بطولة فروسية القفز، التي أشتملت على تصفية مؤهلة لكأس العالم لفروسية القفز عن الحواجز للأطفال، شارك فيها الفرسان ليان المومني ويوسف البكري وعلي أبو حمور، ونظمها اتحاد الفروسية الملكي.

وأدار البطولة الحكام الدوليون علي الدليمي وعمر العبداللات ومحمد الفار ومعن الحديد ونادر الحموري وصهيب أبو حماد وخالد فرحان، ود.إبراهيم الهراس “طبيب البطولة”، وقام بتتويج الفرسان الفائزين كل من مدير مركز صهيل الخيل محمد الزيني، ورزان سمامعة مدير إداري في اتحاد الفروسية.

النتائج الفنية

– فئة 110 سم دولي، الأول: علي أبو حمور على الجواد (كارلوس 692) وعليه أربعة أخطاء وبزمن 48: 54 ث، الثاني: ليان المومني وعليها أربعة أخطاء وبزمن 60: 58 ث، الثالث: يوسف البكري على الجواد (اميشوازد ) وبزمن 82: 58 ث.

– فئة 110 سم محلي: الأول: يوسف البكري على الجواد (اميشوازد ) بزمن 82: 58 ث، الثاني: لانا منصور على الجواد (ايلوي) بزمن 10: 67 ث، الثالث: قاسم سامي (نتالي) بزمن 80: 63 ث، الرابع: رزان العلي على الجواد (فلسكيا) بزمن 25: 64 ث، الخامس: محمود الفار على الجواد (بيلي) بزمن 68: 76 ث، السادس: رامي شاهين على الجواد (كامبردج) بزمن 28: 69 ث، السابع: ستفين يعقوب على الجواد (دماسكوس) بزمن 41: 78 ث، الثامن: رنيم الفار على الجواد (وايت بيوتي) وعليها أربعة أخطاء وبزمن 51: 62 ث، التاسع: سند الحسن على الجواد (جادفاذر) بزمن 64: 67 ث، العاشر: فارس النابلسي على الجواد (هيفن) بزمن 64: 67 ث.

– فئة 100 سم محلي، الأول: فارس النابلسي على الجواد (اندرا) بزمن 15: 57 ث، الثاني: فارس النابلسي على الجواد (تورغوت) بزمن 92: 59 ث، الثالث: يوسف الرواي على الجواد (ابسليوت) بزمن 25: 66 ث، الرابع: لين حجاوي على الجواد (جفيارا) بزمن 30: 66 ث، الخامس: تالا ابو بكر على الجواد (ايزي دانسير) بزمن 79: 80 ث، السادس: نور علام على الجواد (ميلودي) بزمن 23: 71 ث.

– فئة 90 سم، الأول: لين حجاوي على الجواد (جفيارا) بزمن 87: 49 ث، الثاني: يوسف الرواي على الجواد (ابسليوت) بزمن 81: 51 ث، الثالث: جمال سكجها على الجواد (كروفورد) بزمن 66: 55 ث، الرابع: عبدالرحمن قريشة على الجواد (كوول كاسينا) بزمن 07: 57 ث، الخامس: رنيم الفار على الجواد (اليانا) بزمن 39: 58 ث، السادس: دانا الخطيب على الجواد (ديسي) بزمن 00: 59 ث، السابع: عيسى عثمان على الجواد (أمير الجواد) بزمن 76: 55 ث، الثامن: راية علام على الجواد (أرجنتو) بزمن 51: 56 ث، التاسع: معتز سلمونة على الجواد (ليو) بزمن 93: 61 ث، العاشر: نور علام على الجواد (ميلودي) بزمن 06: 56 ث.

– فئة 80 سم، الأول: صباح بيروتي على الجواد (ديلانو) بزمن 66: 66 ث، الثاني: ميني ياسين على الجواد (ساندر) بزمن 77: 66 ث، الثالث: ياسمين الدحلة على الجواد (كاسا) بزمن 68: 67 ث، الرابع: مهند سماحة على الجواد (تشيز كيك) بزمن 88: 67 ث، الخامس: فرح حسيني على الجواد (ايكلبس) بزمن 06: 68 ث، السادس: ربا سنقرط على الجواد (شكيرا) بزمن 06: 68 ث، السابع: مهند سماحة على الجواد (بنتلي) بزمن 37: 68 ث، الثامن: فرح النابلسي على الجواد (عشتار) بزمن 77: 68 ث، التاسع: فرح النابلسي على الجواد (كواليكو) بزمن 07: 92 ث.