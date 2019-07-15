إختتام دورة تأهيل حكام الجولف

عمان – الغد – أختتمت اليوم على ميدان نادي البشارات للجولف، دورة تأهيل حكام للمستوى الأول في الجولف، والتي أشرف على تنظيمها اتحاد الجولف.

وشاركت في الدورة التي تعتبر الأولى من نوعها في الوطن العربي، مجموعة واعدة من عشاق اللعبة والمهتمين بالتحكيم، وخضع المشاركون في الدورة إلى برنامج مكثف، وهو عبارة عن مواد نظرية وعملية وإمتحان مستوى لتحديد من سيشارك في دورات المستوى الثاني والتي ستعقد لاحقا.

وأشرف على الدورة الحكم العربي هاني العبداللات، الذي يعتبر الحكم العربي الوحيد الحاصل على رخصة محاضر دولي معتمد من الاتحاد الدولي R&A، وسيتم منح كافه المشاركين شهادات حضور وشهادات نجاح لمن اجتاز الإختبار، معتمدة من الاتحاد الدولي للجولف، وبلغت نسبة النجاح مستوى طيب، تشير الى مستقبل لحكام اللعبة محليا انطلاقا للاشراف على البطولات العربية والاقليمية.