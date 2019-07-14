إختتام مباريات الأسبوع الثامن من الدوري النسوي للمحترفات

عمان – الغد – تعادل الاهلي مع الحسين بهدف لهدف، في المباراة التي جرت الجمعة على ملعب البولو، في افتتاح مباريات الاسبوع الثامن من الدوري النسوي للمحترفات لموسم 2019.

وفي المباراة الثانية التي جرت بنفس اليوم، فاز الاستقلال على النصر 6-1، فيما تغلب شباب الاردن على الارثوذكسي 7-2 في ختام مباريات الجولة التي غاب عنها فريق عمان للراحة.

وتنطلق مباريات الاسبوع التاسع الذي تقام مبارياته على ملعب البولو 1، الجمعة 19 تموز يوليو) باقامة مباراتين، حيث يواجه الحسين الاستقلال عند الخامسة مساءً، وفي الثانية يلتقي عمان مع الاهلي عند الثامنة مساءً، فيما تختتم مباريات الجولة السبت 20 من الشهر ذاته، بلقاء وحيد يقام عند السادسة مساء ويجمع النصر مع شباب الاردن.

ومع نهاية الجولة، واصل عمان صدارته لترتيب الفرق برصيد 16 نقطة، وبفارق الاهداف عن شباب الاردن والاستقلال، فيما حل الارثوذكسي رابعاً بـ 10 نقاط، ثم الاهلي 5، الحسين 4 والنصر بالمركز الاخير بنقطة واحدة.

يذكر ان مباريات البطولة تقام بنظام الدوري الكامل من مرحلتين (ذهاباً واياباً)، ويظفر باللقب الفريق الحاصل على اعلى نقاط في ترتيب الفرق مع نهاية البطولة.