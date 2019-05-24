الرياضة

اختتام منافسات البطولة الرمضانية للكرة الطائرة الشاطئية

منذ 34 دقيقة

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عمان – الغد – اختتمت فجر اليوم الجمعة البطولة الرمضانية للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات والتي أقامها اتحاد كرة الطائرة في ملاعب الأميرة آية للشواطئ بمدينة الحسين للشباب.
وشارك في البطولة 36 فريقاً واستمرت لمدة ثلاثة أيام وشهدت المنافسات ندية كبيرة بين الفرق المشاركة من كلا الجنسين.
وفاز فريق الدرك (ب) والذي مثله اللاعبان أحمد العواملة ومحمد دقماق بلقب الرجال على حساب الوحدات (أ) والذي مثله اللاعبان محمد القطامي وسائد الحسن وجاء في المركز الثالث فريق الأمن العام والذي مثله اللاعبان أمين السطري وخالد شباب.
وضمن منافسات السيدات ، فاز منتخبنا الوطني الذي مثلته اللاعبتان ، نانسي عياش وفرح العطعوط ، باللقب وحل فريق دي لاسل والذي مثلته اللاعبتان ، آية شنك ورهف أبو ليل ، بالمركز الثاني وجاء فريق النصر والذي مثلته اللاعبتان رهف حيمور ورند حيمور بالمركز الثالث.

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