إخراج الطفل ريان من البئر – فيديو

تمكنت فرق الإنقاذ في المغرب من إخراج الطفل ريان، مساء السبت، الذي سقط في بئر عميق، قبل خمسة أيام، بقرية تابعة لإقليم شفشاون شمالي المغرب.



وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام مغربية، أن فرق الإنقاذ وصلت إلى الطفل الذي سقط في البئر، عصر الثلاثاء الماضي، فيما قام فريق الإنعاش بتجهيزه داخل النفق من أجل نقله إلى الخارج عبر نقالة.

وكانت السلطات المغربية قد أحضرت سيارة إسعاف وطائرة مروحية مجهزة للإنعاش، من أجل نقل الطفل إلى المستشفى على وجهة السرعة.

وكانت إحدى محاولات الإنقاذ في بداية الأزمة من خلال نزول أشخاص يمارسون ما يعرف بالاستغوار، لكن القطر الضيق للبئر حال دون وصولهم إلى الطفل العالق.

وسقط الطفل ريان إلى عمق يزيد عن 30 مترا، في حين لم يستطع المتطوعون أن ينزلوا أكثر من 20 مترا، وبسبب هذا التعثر، تركزت جهود الإنقاذ على خطة بديلة، وبموجب الخطة المعتمدة، أقامت فرق الإنقاذ حفرة كبيرة موازية لمكان سقوط الطفل ريان، وعند بلوغ العمق الذي يوجد به، تم الشروع في حفر أفقي لإنقاذه.