إخفاقات بارزاني في مجال حرية التعبير في كردستان العراق

ديارى مارف* – (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 4/8/2022

منذ أسابيع قليلة، وبمناسبة حلول الذكرى الثالثة لتوليه رئاسة حكومة إقليم كردستان، ألقى مسرور بارزاني خطابًا لخص فيه نتيجة إصلاحاته وإنجازات حكومته في السنوات الثلاث الماضية. وفي الخطاب، وعد على النحو نفسه بتوسيع تقدم حكومته في مجال حرية التعبير. ووصف بارزاني جهود الحكومة الرامية إلى “توسيع نطاق حرية الكلام والتعبير، ووضع الأسس لإنشاء صحافة تتمتع بالمزيد من المسؤولية في إقليم كردستان”.

لكن واقع الحكومة الحالية هو أن أنشطتها تعارضت مع هذه القيم، ومع ما وعد به بارزاني في كل واحد من هذه الخطابات الأخيرة والسابقة.

عُين مسرور بارزاني رئيسًا لمجلس الوزراء التاسع في حكومة إقليم كردستان في 10 تموز (يوليو) 2019، خلفًا لابن عمه نيجيرفان بارزاني. ووعد مسرور بارزاني في خطابه الافتتاحي ببناء كردستان قوية من خلال: تنفيذ الإصلاحات، وتوحيد الأحزاب السياسية، وتعزيز الصحافة الحرة والمستقلة. إلا أن الكلام أسهل من الفعل، وقد أظهرت السنوات اللاحقة أنه فعل العكس تمامًا على أرض الواقع. فقد وضع بارزاني حكومة إقليم كردستان على حافة الهاوية، حيث واجهت أزمات حادة متعددة سوف يتطلب تعديل آثارها عقودًا. وما تزال التحديات الاقتصادية، والفشل في دفع الرواتب، والتهديدات التي تتعرض لها المرأة، والتحديات الأمنية، كلها مشاكل يعاني منها إقليم كردستان العراق. ومع ذلك، يواجه الصحفيون صعوبات في الإبلاغ عن هذه القضايا باعتبار أن قواعد الرقابة الذاتية والجبرية ما تزال تطارد صحفيي إقليم كردستان العراق بشكل متزايد.

الانتقام من الصحفيين والمنتقدين

منذ أداء البرزاني اليمين الدستورية كرئيس للوزراء، شهد معدل الجرائم والانتهاكات، مثل التهديدات والمضايقات والتعذيب ضد الصحفيين والنشطاء، ارتفاعًا ملحوظًا. ونشر “مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين” حدوث 353 انتهاكًا بحق 260 صحفيًا ومؤسسة إعلامية في إقليم كردستان في العام 2021 وحده.

وحدثت إحدى أبرز الحملات القمعية في العام 2020، عندما اعتقل بارزاني أكثر من 80 صحفيًا وناشطًا ووضعهم خلف القضبان في محافظة دهوك بعد التظاهر ضد الفساد وسوء الخدمات العامة. وعلى الرغم من الإعراب عن مجموعة واسعة من المخاوف الجدية والإدانات القادمة من المستويات الوطنية والإقليمية والدولية الأخرى والمطالبة بتحريرهم، بقي رئيس الوزراء متمسكًا بموقفه بعناد.

في نهاية العام 2021، تظاهر طلاب الجامعات بشكلٍ سلمي مطالبين بحقوقهم الأساسية، مثل دفع منحهم المالية التي علقت لسنوات، وتحسين ظروف الإسكان الجامعي الحكومي. وفي المقابل، ردت السلطات الكردية عليهم بوحشية عبر جرهم في الشوارع وركل وجوههم وإطلاق الرصاص الحي في الهواء ونشر القناصين على سطح محافظة السليمانية.

وفي العام 2022، تابعت حكومة بارزاني هذا النمط نفسه لقمع الصحفيين وتقليص نطاق الحريات المدنية. فبعد أيام قليلة من خطابه بمناسبة الذكرى الثالثة لتولية، اعتُقل صحفيان في إربيل ودهوك بسبب أداء مهامهما المهنية. ثم في 22 تموز (يوليو)، لم تسمح قوات الأمن التابعة لبارزاني بإقامة مظاهرة سلمية في إربيل ضد القصف التركي في كردستان، الذي أدى إلى مقتل حوالي 140 مدنيًا كرديًا وعراقيًا بشكل جماعي.

ليس رئيس الوزراء أو حكومته الحالية مسؤولَين وحدهما عن الأزمات كافة التي حدثت في كردستان العراق. فقد مر 31 عامًا بالضبط منذ أن بدأ حزبان أساسيان بحكم كردستان العراق وتخريبها وهما: “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني (من العام 1946 حتى الآن)، و”الاتحاد الوطني الكردستاني” بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني (بين العامين 1933 و2017).

استخدم كلا الحزبين عددًا من الاستراتيجيات على مر السنين لإسكات الصحفيين والكتاب والمتظاهرين الذين رفعوا أصواتهم ضد الفساد والظلم. وفي كل من “الحزب الديمقراطي الكردستاني” و”الاتحاد الوطني الكردستاني”، يتمتع الطالبانيون والبارزانيون بسلطة أكبر من القادة الآخرين، لأنهم سيطروا على حزبيهم عبر استخدام قوات الأمن والمال من أجل حماية مصالح أسرهم، وخاصة الابنين الأكبر لجلال طالباني ومسعود بارزاني؛ أي بافل طالباني ومسرور بارزاني.

سمعة بارزاني بين الصحفيين

تعكس الحملات القمعية التي نفذها بارزاني ضد الصحفيين جوانب عدة من حكومته. فيتألف معظم أعضاء حكومته ووزراء مجلسه من كبار الضباط ذوي الخلفيات الاستخباراتية، وهو فرع معروف بتشكيكه في الصحافة. وتولى مسرور بارزاني نفسه السلطة كصاحب خلفية استخباراتية قوية بصفته رئيس أجهزة الاستخبارات في “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، وقبل أن يصبح رئيس الوزراء. ولم تكن عائلة بارزاني متسامحة إزاء النقد الداخلي.

في العام 2005، اعتقل بارزاني الكاتب المعارض كمال سيد قادر ووضعه خلف القضبان لنشره مقالات “تشهيرية” عن السلطات الكردية. لكن هناك مزاعم عن ممارسة المزيد من القمع العنيف، بما في ذلك مقتل الصحفي الشاب سردشت عثمان، الذي اختطف في إربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وقتل في محيط مدينة الموصل العراقية في العام 2010. وكان عثمان صحفيًا شابًا انتقد الفساد وحكم الأسرة والمحسوبية، وانتقد البارزانيين على وجه التحديد في مؤلفات عدة. وفي إحدى مقالاته تحت عنوان “أنا مغرم بابنة بارزاني”، تمنى عثمان بسخرية أن يكون صهر مسرور بارزاني، حتى يصبح ثريًا ومحميًا ويتمتع بنمط حياة أفضل. فخرق عثمان أحد المحرمات الاجتماعية حول الأسرة من خلال هذا المقال، وبالتالي ظهرت شكوك بتورط رئيس الوزراء الحالي في جريمة قتل عثمان. كما اتهمت القوات الأمنية الموالية لبارزاني باغتيال الصحفي وداد حسين في العام 2016، والذي كان يعمل في صحيفة تابعة لحزب العمال الكردستاني المنافس للحزب الديمقراطي الكردستاني.

بشكل عام، ارتفع معدل العنف والجريمة في إقليم كردستان، ما أدى إلى تدهور الثقة وإضعاف الإحساس بالانتماء إلى المجتمع. وتترتب عن هذا القمع أيضًا آثار متوالية تنتشر في المجتمع الكردي العراقي، وهو أحد العوامل التي أسهمت في بروز أزمة الهجرة الجارية بين العامين2021 و2022 على حدود بيلاروس. وينشأ أيضًا شعور بالقلق من نفور الشباب الأكراد وإغضابهم. فهذه الفئة العمرية هي الأكثر عرضة للتطرف أو الأسرع في الاحتجاج، ويشعر الكثيرون من الأكراد الشباب بالإحباط بسبب القيود المفروضة على حرية التعبير.

يجب على بارزاني أن يتعلم الدرس الذي تردد صداه مرارًا وتكرارًا في جميع أنحاء المنطقة حول ما يحدث للمسؤولين السياسيين عندما يتعدون على حقوق الناس وحقهم في التظاهر والتعبير. وإذا ما استمر مثل هذا القمع، فإنه سيجعل من الأرجح، وليس أقل، خروج الأكراد والاحتجاج في مواجهة حكومة لا تستطيع -أو لن تستطيع- أن تضمن لهم حرياتهم.

*ديارى مارف: صحفي كردي-عراقي وكاتب غير روائي مقيم في فانكوفر. حصل مارف على درجة الماجستير في التاريخ من جامعة بونا في الهند في العام 2013. وهو كاتب في مؤسسة الإعلام الكندي الجديد.