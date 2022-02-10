إخلاء أسرة تعرض سقف منزلها للانهيار في الأغوار الشمالية

أخلت كوادر غرفة الطوارىء ببلدية شرحبيل بن حسنة مساء الخميس، أسرة من منزلها في بلدة الكريمَة بلواء الاغوار الشمالية ، إثر تعرض اجزاء من سقف المنزل لانهيار تسبب بمداهمة مياه الأمطار للمنزل.

وقال رئيس لجنة البلدية المهندس محمد ابو الفول، لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، إن إخلاء المنزل جاء إثر الكشف عليه من قبل البلدية والأجهزة الأمنية والتنمية الاجتماعية، حفاظاً على سلامة قاطنيه وهم أسرة مكونة من خمسة أفراد.

وأضاف، أنه جرى نقل الأسرة الى مركز الإيواء المخصص في مدرسة حليمة السعدية، فيما عملت مديرية التنمية الاجتماعية على تزويد الأسرة بالمستلزمات الضرورية من مواد تموينية وتدفئة، الى جانب دراسة اوضاع الاسرة المعيشية.

