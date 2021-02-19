إخلاء أسرتين تسربت مياه الأمطار لمنزليهما في منطقة الوحدات

عمان- أخلت كوادر وزارة التنمية الاجتماعية، من خلال لجنة الطوارئ في مديرية شرق عمان مساء اليوم الجمعة، أسرتين تسربت مياه الأمطار من سقف منزليهما في منطقة الوحدات.

وقال مدير مديرية تنمية شرق عمان، يعقوب الجالودي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن لجنة الطوارئ في وزارة التنمية المركز، أبلغتنا بوجود أسرتين تعرض منزليهما لحالة غرق من مياه الأمطار، حيث تحركت كوادر مديرية تنمية شرق عمان إلى المنزلين لتأمين القاطنين فيهما.

وأضاف الجالودي، انه تم نقل الأسرتين إلى مركز تنمية المجتمع المحلي شرق الوحدات، التابع لجمعية عندي حلم للمبادرات الانسانية، وتم تأمينهما بالمواد اللازمة، مشيرًا الى أن الأسرة الأولى مكونة من 4 أفراد، والأسرة الثانية من 6 أفراد، وسيتم اجراء دراستين اجتماعيتين للأسرتين.

وأوعز وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، يوم الاثنين الماضي، لكافة غرف العمليات والفرق المساندة في مديريات التنمية في المحافظات والألوية، برفع الجاهزية تحسبًا لأي طارئ، والتنسيق مع الحكام الاداريين من خلال غرف الطوارئ، وتقديم يد العون للأسر التي تضررت من المنخفض الجوي. (بترا)