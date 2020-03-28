إخلاء المحجور عليهم بالفنادق الاثنين وتوقيف موظف رسمي زور تصاريح

عمان- الغد- أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه سيتم اخلاء المتواجدين في الحجر الصحي بالبحر الميت وعمان اعتبارا من الإثنين.

وأكد العضايلة أن الوضع بشكل عام تحت السيطرة، شاكرا المواطنين المتعاونين مع اجراءات الحظر، مبينا وجود حالات مؤسفة شوهدت ليل أمس.

وأشار إلى أن خرق حظر التجول خطر على الصحة ويؤدي لاطالة الأزمة ومدة رفع حظر التجول، مؤكداً أنه تم توقيف موظف رسمي بعد تزويره أحد التصاريح وتسريبه وثائق رسمية.

وبين أنه تم تخصيص حساب للأسر التي انقطع دخلها نتيجة حظر التجول ويقبل التبرعات النقدية وسيتم نشر رقمه عبر المنصات الرسمية للحكومة، كما تم اطلاق منصة “مونة” لايصال السلع إلى المنازل في جميع محافظات المملكة.

ولفت إلى أنه تم تعميم دليل صحي شامل يتوجب تنفيذه خلال عمليات التوصيل.

وشدد على أن قرار تمديد العطلة للمدارس والجامعات والموظفين الرسميين والموظفين في القطاع الخاص ومختلف القطاعات سيتخذ خلال الأسبوع الحالي.