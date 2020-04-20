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إخلاء سبيل محترف أجنبي خرق حظر التجول

منذ ساعتين

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خالد الخطاطبة
عمان –   اخلت السلطات الأمنية سبيل محترف أجنبي معروف يلعب في احد ألاندية المعروفة بدوري المحترفين لكرة القدم، بعد أن ألقت القبض عليه مخترقا حظر التجول، لتصطحبه للمركز الأمني.
وجاء القبض على اللاعب الاجنبي المحترف،بسبب خرقه الحظر الذي تفرضه الحكومة على المواطنين بشكل يومي، حيث ظهر اللاعب وهو يتمشى في الشارع بعد الساعة السادسة مساء ليتم القبض عليه وقيادته نحو المركز الأمني، قبل أن يتدخل احد اعضاء النادي ويساهم في الأفراج عن المحترف.
وكان حظ اللاعب سيئا عندما ضبطته دورية شرطة،، وبالتالي اقتياد النجم الاجنبي إلى المركز الأمني حيث تعرف عليه احد العاملين هناك،ليخبر احد أصدقائه الذي أبلغ ادارة النادي التي تدخلت بالإفراج عن المحترف الذي لم يكن يعي جيدا حزم الأجهزة الأمنية في تطبيق الحظر، الأمر الذي دفعه لمغادرة بيته لممارسة رياضة المشي.

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