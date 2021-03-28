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إخلاء سبيل 32 موقوفاً في إربد على خلفية كسر الحظر

منذ ساعتين
دورية أمنية في أحد شوارع عمان خلال الحظر الشامل الجمعة الماضي - (الغد)
دورية أمنية في أحد شوارع عمان خلال الحظر الشامل يوم الجمعة (أرشيفية)

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إربد- أخلت محكمة بداية إربد، اليوم الأحد، سبيل 32 موقوفاً على خلفية كسر حظر التجول والتجمهر، خلافاً لأحكام قانون الدفاع والأوامر الصادرة بموجبه، وربطت المحكمة المفرج عنهم بكفالات عدلية.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت خلال الأسبوعين الماضيين القبض على عدد من الأشخاص حاولوا كسر الحظر والتجمهر أمام مبنى محافظة إربد. -(بترا)

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