إخلاء عمارة في ضاحية الرشيد

عمان-الغد- قررت لجنة السلامة العامة برئاسة متصرف لواء الجامعه حمدان السرحان، اليوم الأحد، إخلاء عمارة سكنية في منطقة ضاحية الرشيد / خربة مسلم في عمان من سكانها بعد إنهيار جدار استنادي لحفرية مجاورة أدى لسقوط أرضية الكراج وكشف في أساسات المبنى .

وقال المدير التنفيذي لرقابة الإعمار في أمانة عمان المهندس يوسف الدلابيح إن لجنة السلامة العامة الزمت المقاول بعمل تدعيم بشكل مائل على مدار 24 ساعه لضمان سلامة المبنى ،والزام المتسبب ( مالك الحفرية ) بكامل النفقات.