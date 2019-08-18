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إخلاء عمارة في ضاحية الرشيد

منذ 43 دقيقة

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عمان-الغد- قررت لجنة السلامة العامة برئاسة متصرف لواء الجامعه حمدان السرحان، اليوم الأحد، إخلاء عمارة سكنية في منطقة ضاحية الرشيد / خربة مسلم في عمان من سكانها بعد إنهيار جدار استنادي لحفرية مجاورة أدى لسقوط أرضية الكراج وكشف في أساسات المبنى .
وقال المدير التنفيذي لرقابة الإعمار في أمانة عمان المهندس يوسف الدلابيح إن لجنة السلامة العامة الزمت المقاول بعمل تدعيم بشكل مائل على مدار 24 ساعه لضمان سلامة المبنى ،والزام المتسبب ( مالك الحفرية ) بكامل النفقات.

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