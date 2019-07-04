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إخلاء مبنى انفجار وسط البلد

منذ 41 دقيقة
جانب من آثار الانفجار بوسط البلد - (تصوير: أمجد الطويل)

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عمان- الغد- أبلغ أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة “الغد” أنه جرى إخلاء المبنى الذي وقع فيه الإنفجار صباح اليوم بمنطقة وسط البلد بعمان والذي خلف وفاتين و3 إصابات جراء انفجار اسطوانة غاز حفاظا على “السلامة العامة”.

وقال الشواربة لـ “الغد” إن عملية الإخلاء جاءت استنادا لقرار لجنة السلامة العامة التي تشكلت لهذه الغاية وشددت على ضرورة إخلاء المبنى والمباني المجاورة حفاظا على المواطنين.

وأكد على أن الأمانة ستفعل من إجراءات السلامة العامة في المحلات التي تتطلب طبيعة أعمالها ذلك بالتشارك مع الدفاع المدني.

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