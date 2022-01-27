إخلاء 10 منازل بالأغوار الشمالية تعرضت لتصدعات بفعل الأمطار

اخلت لجنة الدفاع المدني في لواء الاغوار الشمالية اليوم الخميس، 10 أسر من منازلها التي تعرضت لأضرار وتصدعات بفعل هطول الأمطار الغزيرة .

وقال متصرف اللواء رئيس اللجنة الدكتور علي الحوامدة، إن اخلاء المنازل الكائنة في مناطق المنشية ووقاص والمشارع، جرى اثر الكشف عليها من قبل اللجنة التي تضم ممثلين عن الاجهزة الأمنية والأشغال العامة والبلديات والتنمية الاجتماعية، لافتاً إلى أن الإجراء يأتي احترازياً لضمان سلامة قاطني تلك المنازل في ظل الظروف الجوية الحالية .

وبين، أنه جرى تأمين الأسر إلى أماكن آمنة في مراكز ايواء تابعة لجمعيات خيرية ومدارس ومنازل أخرى من أقارب تلك الأسر والتي تم تزويدها بالمساعدات العينية اللازمة ووسائل التدفئة، اضافة الى الإيعاز بدراسة اوضاعها من قبل التنمية الاجتماعية .

من جهة أخرى، أكد الحوامدة، أن جميع الطرق في اللواء سالكة وجرى التعامل مع كافة الملاحظات الواردة الى غرف الطوارئ التي تواصل تفقد العبارات واقنية تصريف مياه الأمطار ، مشيراً الى ادامة التحرز من خطر تشكل السيول في بعض المناطق . بترا