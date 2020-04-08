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إخلاء 15 شخصا من الحجر الصحي في أحد فنادق العقبة

منذ ساعة واحدة
كوادر طبية في قسم العزل الصحي بمستشفى الملك المؤسس في إربد (تصوير محمد مغايضة)

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العقبة – أخلت الجهات المعنية في العقبة، اليوم الاربعاء 15 شخصا من أصل 167 شخصا، من المحجور عليهم صحيا في احد فنادق العقبة، ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس المستجد.
وقال مدير الشؤون الصحية بمحافظة العقبة الدكتور ابراهيم معايعة: إنه تم اخلاء 15 شخصا بعد ان أنهوا مدة الحجر الصحي في احد فنادق العقبة وتم فحصهم والتأكد من عدم حملهم للفيروس وتوقيعهم على تعهد خطي للاستمرار في الحجر المنزلي.
واوضح أن غالبية المحجور عليهم صحيا هم من سائقي الشاحنات القادمين من معبر نويبع المصري، اضافة الى جنسيات اخرى كانوا قد خضعوا للحجر الصحي في بداية ازمة فيروس كورونا.
بترا

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