إخلاء 35 شخصا من بناء متصدع في المفرق

المفرق -أخلت الاجهزة المختصة في محافظةالمفرق 35 شخصا يقطنون في عمارة قديمة في الوسط التجاري في المدينة بعدما سقط جزء من سقف غرفة في الطابق الثالث وفقا لمحافظها ياسر عبد الرحمن العدوان.

وقال العدوان ان العمارة التي تتكون من ثلاثة طوابق تسكنها 5 عائلات تعداد أفرادها 35 شخصا، مشيرا الى ان حالة البناء القديم اظهرت بعض التصدعات ما تطلب اخلاء السكان الى اماكن آمنة في المحافظة، فيما تم التعامل مع حالة اصيبت ونقلت الى مستشفى المفرق الحكومة اصابتها طفيفة ومستقرة.

ولفت العدوان الى ان المحافظة ستعمد الى تشكيل لجنة للكشف الميداني على العمارة، مشيرا الى انه سيصار اما الى إزالتها او إعادة تأهيلها وصيانتها للحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمواطنين .-(بترا )