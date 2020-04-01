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إخلاء 60 % من موظفي الفنادق القائمين على خدمة المحجور عليهم

منذ 19 دقيقة
طواقم من سلاح الهندسة تقوم بتعقيم مراكز الحجر الصحي في البحر الميت
طواقم من سلاح الهندسة تقوم بتعقيم مراكز الحجر الصحي في البحر الميت

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عمان-  قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية، عبد الحكيم الهندي، إنه تم إخلاء 60 بالمئة من موظفي الفنادق الذين كانوا قائمين على خدمة الخاضعين للحجر، والعمل جار على إخلاء الباقين اليوم.
واكد إنه تم إجراء الفحوصات اللازمة لهم من قبل وزارة الصحة قبل مغادرتهم إلى منازلهم، وسيلتزمون بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط 14 يوما.
وفيما يخص عمليات تعقيم الفنادق، أشار الهندي لوكالة الانباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي التابعة للقوات المسلحة – الجيش العربي، ستعمل على تعقيم وتطهير كافة الفنادق التي أخليت من المحجورين يوم غد الخميس، مشيدا بالجهود التي بذلتها القوات المسلحة – الجيش العربي خلال إخلاء الخاضعين للحجر.
وأوضح أنه تم إخلاء 5 آلاف نزيل من الذين عادوا للمملكة وكانوا خاضعين للحجر بإشراف وتنفيذ القوات المسلحة، لافتا إلى أن 290 شخصا خاضعا للحجر من قبل العائدين للمملكة لم يتم إخلاؤهم لغايات استكمال إجراءات وزارة الصحة.
بترا

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